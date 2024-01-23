Ремонт китайских авто обойдется в круглую сумму

Самостоятельный ремонт популярного китайского автомобиля после небольшого ДТП обойдется в сумму от 237 тысяч до 866 тысяч рублей.

Редакция «Авторевю» проанализировала, сколько будет стоить ремонт китайского авто. Для оценки был взят «аварийный» комплект крупных деталей. Он включает облицовку бампера, переднее крыло, фару и капот. Эти элементы обычно страдают во время аварий, когда автомобиль на сравнительно невысокой скорости «тормозит» о впереди стоящую машину.

Дешевле всего обойдутся детали на Jetour Dashing — 237 тысяч рублей. Немного дороже ремонт Changan Uni-V — 257 тысяч рублей.

За запчасти для Exeed RX придется заплатить 365 тысяч рублей, для Omoda C5 — 388 тысяч рублей, для Tank 300 — 273 тысячи рублей, а Tank 500 — 440 тысяч рублей.

Ремонт премиальных электромобилей Voyah будет стоить 660 тысяч рублей для модели Free и 866 тысяч рублей для Dream.

Самым дорогим элементом из четверки оказались фары. У Voyah Dream одна обойдется в 372 тысячи рублей.

Аналогичный «аварийный набор» из четырех позиций для Lada Vesta обойдется примерно в 80 тысяч рублей.