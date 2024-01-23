Павел Деревянко стал котом

Актер Павел Деревянко озвучил рыжего кота с непростым характером в комедином сериале «Котострофа», проект выйдет на СТС с 5 февраля, сообщила пресс-служба телеканала.

В сериале герой Деревянко живет в старой квартире, куда переезжает семья Мягковых (Светлана Листова, Полина Гухман, Роман Мелдерс). Поймав своенравное животное, отец семейства (Михаил Трухин) наступает на сломанный удлинитель и получает сильный заряд тока.

После такой «электротерапии» он начинает слышать кота и говорить с ним. И если поначалу Мягков хотел избавиться от рыжего наглеца, то со временем понимает, что дружба с котом может решить все проблемы.

«Идея оригинальная, по крайней мере я такого не видел, поэтому с удовольствием и впервые озвучил кота. Он гордый, с характером, воспитанный улицей. Я тоже, можно сказать, воспитан улицами Таганрога. Честно говоря, если бы я воплотился в теле животного, то скорей всего стал бы именно котом», — прокомментировал роль Деревянко.

Сериал «Котострофа» стартует 5 февраля в 19.30 на СТС.