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Путин указом закрепил статус многодетной семьи

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин подписал указ, на федеральном уровне закрепляющий статус многодетных семей и определяющий меры поддержки для них.

«Установить, что многодетной семьей в РФ является семья, имеющая трех и более детей, статус которой устанавливается бессрочно», — говорится в указе.

Согласно документу, многодетным семьям будут предоставлять социальную поддержку до достижения старшим ребенком возраста 18 или 23 лет при условии его очного обучения в образовательной организации.

Путин также поручил правительству установить единый образец удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, и обеспечить ведение банка данных о таких семьях.

Многодетным семьям гарантируется предоставление государственных пособий и выплат, поддержка в сфере трудовых отношений, право на бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, выставок на территории всей страны.

Кроме того, многодетным родителям предоставляется право на получение дополнительного профессионального образования, а многодетным матерям — на досрочное назначение страховой пенсии.

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