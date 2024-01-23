Омск оказался обеспечен техникой для уборки улиц только на 50%

Автопарк управления дорожного хозяйства и благоустройства (УДХБ) Омска насчитывает 384 единиц техники для зимнего содержания дорог — это 50% от необходимого, сообщила пресс-служба ведомства.

При этом в автопарке есть машины, возраст которых превышает 40 лет. «Мы стараемся поддерживать ее в работоспособном состоянии, она выполняет поставленные задачи, но в большинстве случаев они уже не такие серьезные», — рассказали ТАСС в управлении.

В Омске до сих пор не ликвидированы последствия сильных снегопадов. Прокуратура выявила на улицах города уплотненный снег, снежные накаты и валы, сужающие проезжую часть. На отдельных участках дорог есть колейность, не очищается прибордюрная часть дорожного покрытия.

Ситуацию взял на контроль губернатор Виталий Хоценко, который распорядился привлечь к уборке улиц дополнительную технику и открыть горячую линию.