Налоговая потребовала с Киркорова почти 8 млн

Филипп Киркоров должен заплатить 7,9 миллиона рублей налогов, которые задолжал ФНС за 2022 год, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции

«Мировой судья судебного участка №374 Таганского района Москвы, рассмотрев заявление о взыскании задолженности, вынес судебный приказ о взыскании с Киркорова Филиппа в пользу инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по Москве задолженность за 2022 год по налогам и сборам в размере 7 972 985 рублей», — говорится в сообщении.

У Киркорова начались проблемы после участия в «голой» вечеринке. Он, как и многие другие участники мероприятия, стал «отмененным» артистом. В частности, его вырезали из эфира нескольких новогодних программ на ТВ, отменили часть концертов.