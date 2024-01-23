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Налоговая потребовала с Киркорова почти 8 млн

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Филиппа Киркорова

Филипп Киркоров должен заплатить 7,9 миллиона рублей налогов, которые задолжал ФНС за 2022 год, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции

«Мировой судья судебного участка №374 Таганского района Москвы, рассмотрев заявление о взыскании задолженности, вынес судебный приказ о взыскании с Киркорова Филиппа в пользу инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по Москве задолженность за 2022 год по налогам и сборам в размере 7 972 985 рублей», — говорится в сообщении.

У Киркорова начались проблемы после участия в «голой» вечеринке. Он, как и многие другие участники мероприятия, стал «отмененным» артистом. В частности, его вырезали из эфира нескольких новогодних программ на ТВ, отменили часть концертов.

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Alhazred

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GammiPluh

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petrovich1980

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