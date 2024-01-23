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Штрафы за кино и сериалы с ЛГБТ превысили 50 млн

Источник:
Sibnet.ru
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Онлайн-кинотеатры и телеканалы заплатили в общей сложности более 50 миллионов рублей штрафа за фильмы и сериалы, содержащие пропаганду ЛГБТ («международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России).

Среди известных оштрафованных сервисов — «Кинопоиск», «Иви», Okko, Start. К примеру, в фильмах «Доктор Ти и его женщины», «Маленькая Италия», «Александр», «Любовь, любовь, любовь», «Римские расставания» и «Зильс-Мария» не было на момент проверки маркировки 18+.

За год Роскомнадзор составил в отношении онлайн-кинотеатров 52 административных протокола за демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних и два протокола — за их пропаганду, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства. Общая сумма штрафа — 30,5 миллиона рублей.

Еще 34 административных протокола за демонстрацию ЛГБТ детям и еще шесть — за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в эфире. Общая сумма штрафов за такие нарушения составила около 20 миллионов.

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Топ комментариев

Alhazred

Лучше бы заехал Зеленскому в ухо. Больше толку бы было)))

GammiPluh

Поживем еще и в фашизме обвинит... Кличко не особо быстро соображает, ему время нужно

Один из многих

Крепостное право всё ближе и ближе.

petrovich1980

Началась возня в крысином гнезде.