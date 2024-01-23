Бойцы йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) атаковали американский корабль в Аденском заливе, заявил военный представитель движения Яхья Сариа.
«Военно-морские силы Йемена совершили нападение на американский военный грузовой корабль Ocean Jazz в Аденском заливе», — цитирует РИА Новости Сарию.
Он отметил, что йеменские бойцы продолжают отвечать на любую агрессию США и Великобритании против их страны. Он подчеркнул, что они наносят удары по всем источникам угрозы в Красном и Аравийском морях.
С середины ноября прошлого года хуситы совершили более тридцати нападений на международные и коммерческие суда.
В ответ США и Британии наносят удары по подземных складам хуситов и местам размещения систем радиолокационного наблюдения.