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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Антидроновые мини-ракеты испытали в России

Источник:
РИА Новости
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России завершает испытания антидроновых ракет, которые в ближайшее время должны поступить на вооружение зенитных ракетных комплексов (ЗРК) в зоне проведения спецоперации на Украине.

Ракеты заточены, в первую очередь, под уничтожение малых БПЛА, квадрокоптеров, а также FPV-дронов, которые активно применяются на линии боевого соприкосновения для разведки и ударов, сообщил РИА Новости источник.

Он уточнил, что мини-ракеты будут использоваться в составе модернизированных комплексов «Панцирь-СМ. Одну боевую машину можно оснастить вместо 12 стандартных ракет 48 антидроновыми.

Новые ракеты значительно дешевле стандартных, что повысит экономическую эффективность «Панциря-СМ», «так как не придется поражать дроны боеприпасами, которые стоят минимум в десятки раз больше самой цели», добавил источник.


Тема: Военная операция на Украине
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