Антидроновые мини-ракеты испытали в России

России завершает испытания антидроновых ракет, которые в
ближайшее время должны поступить на вооружение зенитных ракетных комплексов
(ЗРК) в зоне проведения спецоперации на Украине.
Ракеты заточены, в первую очередь, под уничтожение малых
БПЛА, квадрокоптеров, а также FPV-дронов, которые активно применяются на линии
боевого соприкосновения для разведки и ударов, сообщил РИА Новости источник.
Он уточнил, что мини-ракеты будут использоваться в составе
модернизированных комплексов «Панцирь-СМ. Одну боевую машину можно оснастить
вместо 12 стандартных ракет 48 антидроновыми.
Новые ракеты значительно дешевле стандартных, что повысит
экономическую эффективность «Панциря-СМ», «так как не придется поражать дроны
боеприпасами, которые стоят минимум в десятки раз больше самой цели», добавил источник.