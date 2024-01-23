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Пробег скрутили у каждого третьего подержанного авто

Источник:
Sibnet.ru
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Доля машин со скрученным пробегом на вторичном рынке России составляет 35%, такую оценку дала Ассоциация российских автомобильных дилеров (РОАД).

Общая сумма ущерба для покупателей б/у автомобилей за весь 2023 год — 612 миллиардов рублей, приводят «Известия» расчеты РОАД.

Например, у Renault Logan в одном из объявлений был указан пробег в 48,5 тысячи километров, а реальный — 329 тысяч. Разница в цене могла составить 300 тысяч рублей.

Чаще всего пробег скручивают на моделях марок Ford, Land Rover, Infiniti и Mitsubishi. Чаще всего автомобили с измененными показателями одометра продают в Краснодарском крае, Самарской, Челябинской и Ростовской областях и Башкирии.

В среднем в России автомобиль проезжает около 20 тысяч километров в год. За десять лет эксплуатации этот показатель увеличивается до 180-200 тысяч километров.

Какие признаки указывают на скрученный пробег

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