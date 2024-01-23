Трамп заявил о прохождении тестов на умственные способности

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд
Трамп заявил, что прошел два теста на умственные способности и призвал соперников
по выборам последовать его примеру.
«Я прошел два [когнитивных теста] <…>, я справился с
этим. Я бы сказал, что я призвал бы провести когнитивный тест для всех, кто
баллотируется на пост президента, потому что я считаю это хорошей идеей», — цитирует
ТАСС Трампа.
Республиканцы высказывают сомнения в умственных и физических
способностях президента США Джо Байдена продолжать руководить Соединенными
Штатами.
Бывший врач Белого дома и конгрессмен Ронни Джексон ранее
заявил, что Байден из-за деградации когнитивных способностей не может исполнять
свои обязанности и подвергает большому риску всю страну.