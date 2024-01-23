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Трамп заявил о прохождении тестов на умственные способности

Источник:
ТАСС
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Кандидат в президенты США Дональд Трамп
Фото: Liam Enea / CC BY-SA 2.0

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что прошел два теста на умственные способности и призвал соперников по выборам последовать его примеру.

«Я прошел два [когнитивных теста] <…>, я справился с этим. Я бы сказал, что я призвал бы провести когнитивный тест для всех, кто баллотируется на пост президента, потому что я считаю это хорошей идеей», — цитирует ТАСС Трампа.

Республиканцы высказывают сомнения в умственных и физических способностях президента США Джо Байдена продолжать руководить Соединенными Штатами.

Бывший врач Белого дома и конгрессмен Ронни Джексон ранее заявил, что Байден из-за деградации когнитивных способностей не может исполнять свои обязанности и подвергает большому риску всю страну.

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Политика #Мир
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