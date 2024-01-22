Медведев назвал украинцев «русскими»

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, комментируя указ украинского президента об «исторически населенных украинцами» регионах России, назвал украинцев русскими, а Малороссию — частью России.

Владимир Зеленский ранее подписал указ о территориях России, «исторически населенных украинцами». По его словам, это «возвращение правды об историческом прошлом ради украинского будущего».

«Старший украинский наркоман сделал незатейливый пропагандистский ход, вызванный провалом на фронте. Тут и комментировать нечего, поскольку украинцы — это русские, а Малороссия — это часть России», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

Среди «исторически населенных украинцами территорий Зеленский назвал Кубань, Стародубщину, районы Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей.