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Медведев назвал украинцев «русскими»

Источник:
Sibnet.ru
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Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, комментируя указ украинского президента об «исторически населенных украинцами» регионах России, назвал украинцев русскими, а Малороссию — частью России.

Владимир Зеленский ранее подписал указ о территориях России, «исторически населенных украинцами». По его словам, это «возвращение правды об историческом прошлом ради украинского будущего».

«Старший украинский наркоман сделал незатейливый пропагандистский ход, вызванный провалом на фронте. Тут и комментировать нечего, поскольку украинцы — это русские, а Малороссия — это часть России», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

Среди «исторически населенных украинцами территорий Зеленский назвал Кубань, Стародубщину, районы Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей.

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