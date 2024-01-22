Зеленский нашел «украинские территории» в России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о территориях России, «исторически населенных украинцами». Документ опубликован на его официальном сайте.

«Это возвращение правды об историческом прошлом ради украинского будущего», — заявил президент Украины в обращении по случаю Дня соборности Украины 22 января в своем телеграм-канале.

В тексте указа указывается, что власти Украины собираются разработать «план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в РФ, в том числе на исторически населенных ими землях».

По мнению Зеленского, такие территории с украинским населением расположены в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей».

В указе поручено подготовить и распространить по Украине и миру материалы о тысячелетней истории Украины, исторических связях населенных этническими украинцами территорий с украинскими национальными государственными образованиями в разные периоды истории.

Российский президент Владимир Путин ранее заявлял, что современную Украину создал советский лидер Владимир Ленин. По его мнению, все «южнорусские земли были переданы при формировании советской Украины, в период создания СССР».