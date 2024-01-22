НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Сбербанк начал по-новому блокировать подозрительные операции

Источник:
Sibnet.ru
322 1

Сбербанк начал блокировать операции своих клиентов в случае подозрений, что они совершаются под влиянием мошенников. Для разблокировки такой операции используется алгоритм из нескольких этапов.

Тестирование нового механизма защиты началось в рамках подготовки к вступлению в силу в июле 2024 года закона о противодействии хищению средств, в том числе с использованием приемов и методов социальной инженерии, пишут «Известия».

Для разблокировки банк привлекает клиента к беседе и старается убедить его отказаться от операции. Если человек настаивает на осуществлении перевода или снятия наличных, сотрудник службы безопасности может пригласить его посетить отделение банка.

Там сотрудник службы безопасности в личной беседе объяснит клиенту возможные последствия его действий под влиянием мошенников и расскажет о риске потери средств. При этом к такому разговору банк может привлечь родственников и знакомых клиента и даже психолога.

Еще по теме
Льготников освободят от оплаты ОСАГО
Эксперт назвал самый безопасный способ сберечь деньги от инфляции
Банки начинали рассчитывать стоимость кредита по новым правилам
Минтранс предупредил о повышении тарифа «Платон»
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин поручил внести новую отметку в паспорт россиян
Российский морпех победил в схватке трех бойцов ВСУ
Установлена причина смерти съевшего домашнюю котлету мальчика
Названо условие масштабного прорыва российской армии
Обсуждение (1)
Картина дня
Венгрия отказалась финансировать поставки оружия Киеву
Сбербанк начал по-новому блокировать подозрительные операции
Льготников освободят от оплаты ОСАГО
Илон Маск отказался голосовать за Байдена
Мультимедиа
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
46
Россиян предложили наказывать за развод отправкой в зону СВО
46
Украина начала строить собственную «линию Суровикина»
37
Россияне в декабре 2023 года скупили рекордный объем валюты
35
Мужики в юбках против США: кто такие хуситы
34
Макрон призвал Европу не допустить победы России над Украиной