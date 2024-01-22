Сбербанк начал по-новому блокировать подозрительные операции

Сбербанк начал блокировать операции своих клиентов в случае подозрений, что они совершаются под влиянием мошенников. Для разблокировки такой операции используется алгоритм из нескольких этапов.

Тестирование нового механизма защиты началось в рамках подготовки к вступлению в силу в июле 2024 года закона о противодействии хищению средств, в том числе с использованием приемов и методов социальной инженерии, пишут «Известия».

Для разблокировки банк привлекает клиента к беседе и старается убедить его отказаться от операции. Если человек настаивает на осуществлении перевода или снятия наличных, сотрудник службы безопасности может пригласить его посетить отделение банка.

Там сотрудник службы безопасности в личной беседе объяснит клиенту возможные последствия его действий под влиянием мошенников и расскажет о риске потери средств. При этом к такому разговору банк может привлечь родственников и знакомых клиента и даже психолога.