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#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

NASA показало образцы астероида Бенну. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Специалисты NASA завершили работу по извлечению крышки контейнера с образцами грунта с астероида Бенну. Эти образцы были доставлены на Землю в ходе семилетней миссии OSIRIS-Rex, завершившейся в сентябре прошлого года.

Образцы грунта с астероида Бенну
Образцы грунта с астероида Бенну
Фото: © NASA

В середине января ученые сумели удалить заклинившие болты, что позволило им вскрыть крышку контейнера с грунтом. Затем в боксе были созданы оптимальные условия. Только после этого крышку контейнера удалили, открыв доступ к образцам грунта.

Окончательная масса доставленных на Землю образцов грунта будет определена в ближайшие несколько недель. Специалистам NASA уже удалось собрать 70,3 граммов грунта до того, как была открыта крышка контейнера.

Позднее NASA также выпустит каталог всех образцов материалов с астероида Бенну, что позволит ученым и учреждениям из разных стран мира подавать запросы на исследование материалов или их экспозицию.

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Топ комментариев

Alhazred

Лучше бы заехал Зеленскому в ухо. Больше толку бы было)))

GammiPluh

Поживем еще и в фашизме обвинит... Кличко не особо быстро соображает, ему время нужно

petrovich1980

Началась возня в крысином гнезде.

GammiPluh

хахахахахаха) гуглится за пол секунды