Россия разработает для военных «костюм-невидимку»

Российские специалисты приступили к разработке маскировочного костюма, который сделает военнослужащих невидимыми для тепловизоров, сообщает пресс-служба компании HiderX.

«Костюм-невидимка» размывает силуэт человека, экранируя температуру окружающей среды от объекта. Ткани покрывают специальным составом, особенности которого засекречены. Подчеркивается, что разработка основана на отечественных технологиях.

«Мы научились маскировать объект от тепловизора, скрывая его тепловую сигнатуру», — пояснил представитель компании. Работу над изделием планируют завершить до конца января, после чего его передадут для тестирования военным.

За счет материала и технологии, которую используют при создании костюма, минимальный вес изделия составляет 350 граммов. Также в его конструкции предусмотрена возможность использования сторонних типов маскировки.

Использующиеся сейчас в зоне проведения спецоперации технологии изолирования тепла отличаются недостаточной эффективностью. Большая часть из них основана на изолировании тепла, которое демонстрирует свою неэффективность при длительной эксплуатации.