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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия разработает для военных «костюм-невидимку»

Источник:
Sibnet.ru
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Российские специалисты приступили к разработке маскировочного костюма, который сделает военнослужащих невидимыми для тепловизоров, сообщает пресс-служба компании HiderX.

«Костюм-невидимка» размывает силуэт человека, экранируя температуру окружающей среды от объекта. Ткани покрывают специальным составом, особенности которого засекречены. Подчеркивается, что разработка основана на отечественных технологиях.

«Мы научились маскировать объект от тепловизора, скрывая его тепловую сигнатуру», — пояснил представитель компании. Работу над изделием планируют завершить до конца января, после чего его передадут для тестирования военным.

За счет материала и технологии, которую используют при создании костюма, минимальный вес изделия составляет 350 граммов. Также в его конструкции предусмотрена возможность использования сторонних типов маскировки.

Использующиеся сейчас в зоне проведения спецоперации технологии изолирования тепла отличаются недостаточной эффективностью. Большая часть из них основана на изолировании тепла, которое демонстрирует свою неэффективность при длительной эксплуатации.

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Топ комментариев

Alhazred

Лучше бы заехал Зеленскому в ухо. Больше толку бы было)))

GammiPluh

Поживем еще и в фашизме обвинит... Кличко не особо быстро соображает, ему время нужно

petrovich1980

Началась возня в крысином гнезде.

GammiPluh

хахахахахаха) гуглится за пол секунды