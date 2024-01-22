Росстат назвал число страдающих ожирением россиян

Более 419 тысяч новых случаев ожирения было выявлено в России в 2022 году, свидетельствуют данные, опубликованные в сборнике Росстата «Здравоохранение в России-2023» (сборник издается раз в два года). В 2020 году врачи поставили 372 тысяч таких диагнозов, в 2021 году — 383 тысяч.

Среди детей до 14 лет у 108 тысяч в 2022 году было выявлено ожирение. В 2010 году такой диагноз поставили 69 тысяч детей, в 2015 году — около 93 тысяч. Более 40 тысяч подростков от 15 до 18 лет получили в 2022 году диагноз ожирение, в 2010-м их было почти в два раза меньше — 21 тысяча, приводит РБК данные Росстата.

«В последние годы зафиксировано трехкратное увеличение распространенности ожирения в мире», — говорила осенью 2023 года директор Государственного научного центра «НМИЦ эндокринологии» Минздрава Наталья Мокрышева.

По ее словам, в России 10% населения страдают тяжелым ожирением, более 30% имеют избыточный вес и ожирение. «Это база для развития сердечно-сосудистых состояний — инфарктов, инсультов, развития сахарного диабета», — отмечала Мокрышева.

При этом в том же сборнике Росстата приводятся данные о резком увеличении числа занимающихся спортом. Если в 2010 году их было 26,3 миллиона человек, то к 2015 году число выросло до 43,5 миллиона, а в 2022 году уже до почти 70 миллионов россиян.