Илон Маск отказался голосовать за Байдена

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск отверг возможность того, что будет голосовать за президента США Джо Байдена на выборах 2024 года. Об этом предприниматель написал в соцсети X.

«Не могу себе представить, чтобы я в этот раз голосовал за Байдена», — написал Маск, комментируя пост c собственным интервью, которое он дал телеканалу CNBC в мае 2023 года.

Тогда ведущий Дэвид Фабер спросил Маска, жалеет ли он о том, что в 2020 году отдал свой голос за Байдена. «Я бы хотел, чтобы президентом был нормальный человек. Это то, что я хочу», — сказал в ответ Маск.

Журналист предложил ему уточнить, что значит «нормальный человек». Предприниматель ответил: «Нам просто нужен хороший руководитель, генеральный директор Америки».

Президентские выборы в Америке пройдут 5 ноября 2024 года. От Республиканской партии на них могут выдвинуть экс-президента Дональда Трампа или бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли. От демократов собирается баллотироваться действующий глава государства Джо Байден.