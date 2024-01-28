Врач предупредила о «бесполезности» пакетированных соков

Пакетированные фруктовые соки не так полезны, поэтому лучше употреблять свежевыжатые, предупредила врач-эндокринолог Анжела Толмасова.

«Высокая температура, используемая при подготовке [пакетированных] соков к столь длительному хранению, уничтожает в них все витамины», — сказала Толмасова в беседе с «Газетой.ру».

Кроме того, Толмасова указала, что зачастую при изготовлении пакетированных соков производителями используются фрукты далеко не лучшего качества.

Помимо этого, врач-эндокринолог подчеркнула, что в приготовлении соков на предприятиях применяются консерванты и искусственные ароматизаторы, которые могут негативно сказаться на здоровье, в частности на репродуктивной системе, а также на правильном функционировании почек.

По словам врача, лучшим решением будет употребление свежевыжатых соков, которые богаты необходимой для организма человека клетчаткой.

«У некоторых фруктов самые важные питательные вещества содержатся в кожуре, однако пакетированные соки лишены их. И даже если производители утверждают обратное, в упаковках содержатся лишь искусственные элементы, а не натуральная клетчатка», — пояснила она.