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Врач предупредила о «бесполезности» пакетированных соков

Источник:
Sibnet.ru
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Пакетированные фруктовые соки не так полезны, поэтому лучше употреблять свежевыжатые, предупредила врач-эндокринолог Анжела Толмасова.

«Высокая температура, используемая при подготовке [пакетированных] соков к столь длительному хранению, уничтожает в них все витамины», — сказала Толмасова в беседе с «Газетой.ру»

Кроме того, Толмасова указала, что зачастую при изготовлении пакетированных соков производителями используются фрукты далеко не лучшего качества.

Помимо этого, врач-эндокринолог подчеркнула, что в приготовлении соков на предприятиях применяются консерванты и искусственные ароматизаторы, которые могут негативно сказаться на здоровье, в частности на репродуктивной системе, а также на правильном функционировании почек.

По словам врача, лучшим решением будет употребление свежевыжатых соков, которые богаты необходимой для организма человека клетчаткой.

«У некоторых фруктов самые важные питательные вещества содержатся в кожуре, однако пакетированные соки лишены их. И даже если производители утверждают обратное, в упаковках содержатся лишь искусственные элементы, а не натуральная клетчатка», — пояснила она.

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Жизнь #Еда #Здоровье
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