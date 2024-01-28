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Китайские эксперты восхитились характеристиками Т‑80БВМ

Источник:
Sohu
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Российский основной боевой танк Т-80БВМ
Российский основной боевой танк Т-80БВМ
Фото: Ministry of Defence of the Russian Federation / CC BY 4.0

Российский танк Т-80БВМ заставил хваленые западные машины «почувствовать себя лишними» на Украине, приводит портал Sohu мнение китайских военных экспертов.

Украинский конфликт предоставил возможность испытать самое разнообразное оружие в суровых боевых условиях. Т-80БВМ с честью выдержал это испытание, чем западная техника похвастаться не может, констатируют эксперты.

«Очутившись рядом с ним, немецкий "Леопард" явно почувствовал себя лишним! Ведь он-то, как сообщается, не может приспособиться к тяжелым военным условиям и показывает достаточно ограниченную мощь», — пишет Sohu.

Эксперты перечислили достоинства Т-80БВМ. Во-первых, он оборудован мощным газотурбинным двигателем. Эта силовая установка дает танку отличную подвижность на поле боя. Во-вторых, российский танк после модернизации получил передовую систему управления огнем.

«Т-80БВМ выигрывает с точки зрения соотношения цены и качества. Как известно, для производства этого танка требуются недорогие материалы, что при этом никак не влияет на его боевую мощь», — отметил портал.

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ld_andrey

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mosquito__2010

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Alhazred

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mosquito__2010

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