Китайские эксперты восхитились характеристиками Т‑80БВМ

Российский танк Т-80БВМ заставил хваленые западные машины «почувствовать себя лишними» на Украине, приводит портал Sohu мнение китайских военных экспертов.

Украинский конфликт предоставил возможность испытать самое разнообразное оружие в суровых боевых условиях. Т-80БВМ с честью выдержал это испытание, чем западная техника похвастаться не может, констатируют эксперты.

«Очутившись рядом с ним, немецкий "Леопард" явно почувствовал себя лишним! Ведь он-то, как сообщается, не может приспособиться к тяжелым военным условиям и показывает достаточно ограниченную мощь», — пишет Sohu.

Эксперты перечислили достоинства Т-80БВМ. Во-первых, он оборудован мощным газотурбинным двигателем. Эта силовая установка дает танку отличную подвижность на поле боя. Во-вторых, российский танк после модернизации получил передовую систему управления огнем.

«Т-80БВМ выигрывает с точки зрения соотношения цены и качества. Как известно, для производства этого танка требуются недорогие материалы, что при этом никак не влияет на его боевую мощь», — отметил портал.