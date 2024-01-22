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Законопроект о конфискации имущества за фейки внесен в Госдуму

Источник:
Sibnet.ru
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Законопроект о конфискации имущества за фейки о российской армии внесен в Государственную Думу, карточка документа опубликована в базе нижней палаты парламента.

В статье 104.1 УК РФ, касающейся конфискации имущества, расширяется перечень преступлений, к которым эту меру можно применять. Это касается распространения заведомо ложной информации о Вооруженных силах (статья 207.3УК), публичных призывов к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (статья 280.4).

Конфискация имущества также предусмотрена за призывы к введению санкций (статья 284.2 УК), реабилитацию нацизма (статья 354.1 УК), призывы к экстремистской деятельности (статья 280 УК).

Депутаты также предлагают разрешить судам лишать почетных званий и государственных наград тех, кого признали виновными по статьям о фейках, дискредитации, призывах к введению санкций, осуществлению экстремистской деятельности, действий, направленных на нарушение целостности России, реабилитации нацизма.

Авторами законопроекта выступили 335 депутатов. В том числе Вячеслав Володин, Геннадий Зюганов, Леонид Слуцкий, Сергей Миронов. 

По словам Володина, проект позволит конфисковывать деньги, ценности или другое имущество, «используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности» России, а также по решению суда лишать почетных званий.

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников пояснил «Интерфаксу», что закон о конфискации имущества за фейки об армии не будет иметь обратной силы.

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Политика #Законы #Россия
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Топ комментариев

Andrei Bezd

А ты что тут "глашатай Залужного или Зеленского".Сиди в своем Барнауле и молчи.Возомнил о себе не бог...

mosquito__2010

Я думаю что хохлы и так уже начали догадываться что их сначала обманули а потом кинули, что им конкретные...

pepelmetal

Конечно враньё, максимка же не видел

GammiPluh

хахахахахаха) гуглится за пол секунды