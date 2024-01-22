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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кличко обвинил Зеленского в авторитаризме

Источник:
ТАСС
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Политический режим на Украине далек от демократии, он больше похож на авторитаризм, в интервью канадским СМИ заявил мэр Киева Виталий Кличко.

«То, что мы видим прямо сейчас, я не могу назвать демократией. Это попахивает вертикалью и авторитаризмом», — цитирует ТАСС Кличко.

По словам Кличко, за такое положение ответственны «определенные люди». «Они хотят, чтобы все было централизовано, и именно поэтому я вижу централизованные СМИ и телевидение на Украине, и они также пытаются централизовать власть, построить вертикаль», — отметил мэр.

Он обратил внимание на то, что львиную долю украинского телеэфира в последние два года занимает национальный телемарафон, в котором нет места альтернативным точкам зрения.

«Мы видим реальное стремление представить только одну информацию, которую они пытаются контролировать», — сказал Кличко.

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Политика #Мир
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Andrei Bezd

А ты что тут "глашатай Залужного или Зеленского".Сиди в своем Барнауле и молчи.Возомнил о себе не бог...

mosquito__2010

Я думаю что хохлы и так уже начали догадываться что их сначала обманули а потом кинули, что им конкретные...

pepelmetal

Конечно враньё, максимка же не видел

GammiPluh

хахахахахаха) гуглится за пол секунды