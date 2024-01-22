Кличко обвинил Зеленского в авторитаризме

Политический режим на Украине далек от демократии, он больше похож на авторитаризм, в интервью канадским СМИ заявил мэр Киева Виталий Кличко.

«То, что мы видим прямо сейчас, я не могу назвать демократией. Это попахивает вертикалью и авторитаризмом», — цитирует ТАСС Кличко.

По словам Кличко, за такое положение ответственны «определенные люди». «Они хотят, чтобы все было централизовано, и именно поэтому я вижу централизованные СМИ и телевидение на Украине, и они также пытаются централизовать власть, построить вертикаль», — отметил мэр.

Он обратил внимание на то, что львиную долю украинского телеэфира в последние два года занимает национальный телемарафон, в котором нет места альтернативным точкам зрения.

«Мы видим реальное стремление представить только одну информацию, которую они пытаются контролировать», — сказал Кличко.