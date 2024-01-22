Ученые предупредили о вирусах-зомби из Сибири

Древние вирусы, законсервированные в вечной мерзлоте Сибири и Арктики, с которыми не сталкивалась иммунная система человека, могут высвободиться из-за глобального потепления. Это приведет к новым пандемиям, сообщил генетик Университета Экс-Марсель Жан-Мишель Клавери.

Опасения ученых связаны с микробами Мафусаила, или вирусами-зомби. Зомби-вирусы — это возбудители болезней, которые были активны в прошлом, но теперь заморожены. По словам ученого, считается, что пандемические угрозы сосредоточены на юге.

«Мало внимания уделяется вспышкам, которые могут возникнуть на Крайнем Севере, а затем распространиться на юг – и я считаю, что это упущение. Там есть вирусы, которые могут заразить людей и вызвать новую вспышку заболевания», — цитирует The Guardian Клавери.

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Возможна вспышка древней формы полиомиелита, поддержала коллегу вирусолог Марион Купманс из Медицинского центра Эразмус в Роттердаме, полагающая, что риск пандемии реален.

Группа ученых под руководством Клавери в 2014 году изолировала найденные в вечной мерзлоте в Сибири вирусы и доказала, что те способны заражать одноклеточные организмы — после нахождения в вечной мерзлоте на протяжении тысячелетий. Опубликованные в прошлом году результаты дальнейших исследований показали наличие разных вирусных штаммов, которые нашли в семи разных местах в Сибири. Возраст одного образца вируса составлял 48,5 тысячи лет.

«Вирусы, которые мы выделили, были способны заражать только амебы и не представляли риска для человека. Но это не означает, что другие вирусы, которые в настоящее время заморожены в вечной мерзлоте, не могут вызывать заболевания у людей», — отметил генетик.