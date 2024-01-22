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ЕС пригрозил Израилю наказанием за отказ от мирного плана по Газе

Источник:
Financial Times
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Евросоюз придумает наказание для Израиля, если тот откажется от участия в плане ЕС по урегулированию палестино-израильского конфликте, пишет газета Financial Times со ссылкой на соответствующий документ.

Сам план включает в себя создание независимого палестинского государства и взаимное признание двух стран. Брюссель предложил странам — членам союза «изложить последствия, которые повлечет за собой участие или неучастие» в разработанном ЕС мирном плане.

Эта тема будет рассмотрена на встрече глав МИД стран ЕС. Позиция Брюсселя отражает гнев многих европейских стран в связи с отказом Израиля от плана создания двух государств.

По словам европейских чиновников, которые приводит газета, «для Израиля существуют стимулы и антистимулы». И если «трудно что-то навязать» нынешнему премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху, то его срок полномочий «не будет длиться вечно».

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