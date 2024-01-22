Три клуба КХЛ вышли в плей‑офф

Участники плей-офф сезона 2023/24 чемпионата КХЛ определились только на Западе. В Восточной конференции математическая разница в очках еще держит интригу.

На момент публикации, 22 января, только три команды КХЛ гарантированно получили путевки в плей-офф. Это ярославский «Локомотив», московское «Динамо» и петербуржский СКА.

Даже если эти команды проиграют все оставшиеся игры, а остальные клубы наберут максимум очков, то ниже восьмой строчки в турнирной таблице они не опустятся.