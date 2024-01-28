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Европа испугалась переизбрания Трампа

Источник:
Bloomberg
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ЕС опасается, что после переизбрания Дональда Трампа США вернутся к политике изоляционизма и оставят Европу наедине с Россией, пишет обозреватель Bloomberg Макс Гастингс.

«Учитывая огромную роль, которую Соединенные Штаты играют в европейской безопасности, нам теперь придется еще раз подумать о том, что это значит для нашей собственной политики, для европейской обороны и для Украины», — пояснил директор Института исследований безопасности ЕС Стивен Эвертс.

Заместитель председателя Партии зеленых в немецком парламенте Агнешка Брюггер заявила, что европейцам необходимо стать «более самостоятельными и менее уязвимыми».

Сегодня этот вопрос кажется как никогда актуальным, учитывая, что без щедрой военной помощи Америки «Украину просто поджарят», несмотря на обещанную членами Евросоюза поддержку, отметил Гастингс.

Ранее Трамп заявил, что урегулирует российско-украинский конфликт после того, как его снова изберут главой государства. По его словам, ему на это потребуется лишь 24 часа.

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ld_andrey

Сразу такие: "не трогайте нас, это российское топливо", все сейчас якобы российским топливом будут прикрываться;...

mosquito__2010

Хохлы особенно этот фейк любят. Они даже готовы выпиливаться пачками за подобные фейки.

Alhazred

Вот же ты унылый. ))) Про Киев за три дня первым сказал генерал Милли 5 февраля 2022 года. https://www.foxnews.com/us/gen-milley-says-...ukraine-sources...

mosquito__2010

В итоге разбежалась вся Украина. Полмиллиона жмуров, 10 миллионов беженцев, денег в бюджете нет в силу...