Определился новый финалист шоу «Экстрасенсы. Реванш»

Тройка новых участников во втором выпуске шоу «Экстрасенсы. Реванш» должна была найти человека, который делал любовный приворот.

В «Реванше» участвуют герои всех сезонов «Битвы экстрасенсов». Во втором выпуске проекта приняли участие Ангелина Изосимова из 23-го сезона, Виолетта Полякова (17 сезон) и Марианна Атие (22 сезон).

С заданием справились Атие и Изосимова. Цыганка Полякова ошиблась и выбрала не того человека.

По итогам оценок жюри, больше всего баллов получила Ангелина Изосимова. Она прошла в финал проекта «Экстрасенсы. Реванш». Победитель проекта без кастинга станет участником шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших», а занявший второе место сможет принять участие в новом сезоне «Битвы экстрасенсов».

В финале шоу «Экстрасенсы. Реванш» ранее прошел Никита Турчин.