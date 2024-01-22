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Определился новый финалист шоу «Экстрасенсы. Реванш»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Экстрасенсы. Реванш»

Тройка новых участников во втором выпуске шоу «Экстрасенсы. Реванш» должна была найти человека, который делал любовный приворот.

В «Реванше» участвуют герои всех сезонов «Битвы экстрасенсов». Во втором выпуске проекта приняли участие Ангелина Изосимова из 23-го сезона, Виолетта Полякова (17 сезон) и Марианна Атие (22 сезон).

С заданием справились Атие и Изосимова. Цыганка Полякова ошиблась и выбрала не того человека.

По итогам оценок жюри, больше всего баллов получила Ангелина Изосимова. Она прошла в финал проекта «Экстрасенсы. Реванш». Победитель проекта без кастинга станет участником шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших», а занявший второе место сможет принять участие в новом сезоне «Битвы экстрасенсов».

В финале шоу «Экстрасенсы. Реванш» ранее прошел Никита Турчин.

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Топ комментариев

Andrei Bezd

А ты что тут "глашатай Залужного или Зеленского".Сиди в своем Барнауле и молчи.Возомнил о себе не бог...

mosquito__2010

Я думаю что хохлы и так уже начали догадываться что их сначала обманули а потом кинули, что им конкретные...

GammiPluh

хахахахахаха) гуглится за пол секунды

pepelmetal

Конечно враньё, максимка же не видел