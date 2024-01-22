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Молоко вместо бананов: заказы россиян после Нового года

Источник:
Sibnet.ru
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Корзина доброты. Пятёрочка
Фото: © Sibnet.ru
Россияне в новогодние каникулы выпили на 100 тонн больше воды и закупили на 119 тонн больше куриных яиц, чем в январе прошлого года, выяснил сервис «Пятёрочка Доставка».

В топ наиболее популярных категорий продуктов вошли: питьевая вода, включая детскую и минеральную, картофель, молоко, сладкие и фруктовые напитки, цитрусы, яйца, курица, сахар, яблоки, капуста и хлеб.

Что ели

По сравнению с аналогичным рейтингом прошлогоднего периода покупатели стали чаще отдавать предпочтение молоку, детской воде и хлебу. Бананы, сахар и корнеплоды уступили в 2024 году свои позиции. Куриных яиц в этом году купили на 119 тонн больше, а самым продаваемым видом стала упаковка из 10 штук категории С1.

«Пятёрочка Доставка» отметила и двукратные продажи куриного мяса. На этот рост повлияли пользователи из Санкт-Петербурга, Сибири, Татарстана и Дальнего Востока. Отдельный тренд наметился в Краснодаре: по сравнению с прошлым годом там в четыре раза вырос спрос на цельную куриную тушку, которая оказалась на 200 % популярнее, чем курица в разделке. В остальных регионах страны куриное мясо в разделке стало фаворитом среди пользователей сервиса.

Что пили

В категории напитков также прослеживаются изменения. После праздника некоторые россияне перешли на более здоровое питание и вместо сладких газировок начали пить больше пастеризованного молока.

#Продукты
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Минеральная вода стала популярней: ее выпили на 100 тонн больше, чем в прошлом году. На этот рост активно повлияли жители Сибири: Омска, Красноярска, Новосибирска, Иркутска. В рейтинге 2024 года появилась детская питьевая вода. Чаще всего ее выбирают москвичи, жители Дальнего Востока, Уральского и Северо-Западного федеральных округов.

В первые дни наступившего года россияне активно пользовались доставкой горячего кофе, причем среди жителей Санкт-Петербурга эта услуга оказалась в два раза популярнее, чем среди москвичей. Другими любителями кофе после новогодних праздников оказались жители Урала, Сибири и Поволжья.

В 2024 году россияне стали чаще пользоваться доставкой: в первую неделю января 2024 года количество заказов на дом выросло более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно активны были жители Ленинградской области и Краснодара. В наступившем году количество заказов в Ленинградской области выросло почти на 250 % по сравнению с первой январской неделей 2023 года.

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Экономика #Торговля #Продукты
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