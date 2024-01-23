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Юбилейный концерт Лолиты в Новосибирске отменили

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Лолиты

Концерт певицы Лолиты в Новосибирске должен был состояться 31 марта, но мероприятие не состоится, сообщается на сайте Дома ученых Сибирского отделения РАН в Академгородке.

«Концерт Лолиты, запланированный на 31 марта 2024 года, не состоится! Купленные билеты подлежат возврату по месту приобретения», — говорится в сообщении.

Также в Новосибирке Лолита должна была выступить 2 апреля в ДКЖ. Там афиши с ее концертом просто больше нет, хотя на официальном сайте певицы мероприятие все также актуально.

Что касается других городов, то, судя по невозможности купить билеты, концерты отменили в городах Раменское, Орехово-Зуево, Коломна, Королев и других.

Активная продажа билетов продолжается в городах Чехов, Пермь, Люберцы, Ступино, Екатеринбург, Челябинск.

Массовую отмену выступлений певицы связывают с ее участие в «голой» вечеринке, но официально это не заявляется.

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