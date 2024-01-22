Украина начала строить собственную «линию Суровикина»

Украина занялась возведением оборонительных рубежей, напоминающих российскую «линию Суровикина», пишет британская газета The Daily Telegraph.

Оборонительные сооружения, в частности, возводятся на подступах к Красному Лиману, Авдеевке и Красноармейску в ДНР, Купянску в Харьковской области и Чернигову, а также на границе с Белоруссией.

Главная оборонительная линия, как утверждается, расположена примерно в 16 километрах от Авдеевки. Здесь Украина использует ряд естественных барьеров из озер и рек, пишет газета.

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) переходит к «активной обороне», устанавливая противотанковые заграждения, известные как «зубы дракона», и создавая подземные пункты управления.

«Линию Суровикина» назвали по имени бывшего командующего объединенной группировкой войск в зоне военной операции генерала армии Сергея Суровикина.

Российская линия обороны эшелонирована в две-три линии, покрыта огромными по площади минными полями, перерыта противотанковыми рвами, пересечена бетонными заграждениями (зубами дракона). Все возможные маршруты противника выдвижения пристреляны артиллерией.