Новый сезон «Голоса» начался с разборок

Наставники 12-го сезона «Голоса» устроили разборки из-за того, что с первого выпуска начали блокировать друг друга, лишая возможности взять в команду понравившегося исполнителя.

Правило блокировки в «Голове» появилось с 11-го сезона. Если наставник не хочет, чтобы его коллега взял в команду артиста, то он его блокирует. Участник не может пойти в его команду, даже если наставник развернулся.

Слепые прослушивания 12-го сезона «Голоса» открыла Анастасия Садковская из Белоруссии. Девушка произвела впечатление на всех судей — все наставники развернулись, но Полина Гагарина и Zivert оказались заблокированы.

Вместо того, чтобы поговорить с певицей на сцене, Гагарина и Zivert начали разборки, не обращая внимания на Садковскую. Оказалось, Гагарину заблокировала Zivert, а Zivert заблокировал Антон Беляев.

После выяснения отношений Анастасия Садковская искупалась в комплиментах от наставников. Девушка выбрала команду Антона Беляеева.