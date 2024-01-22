Генсек ООН осудил украинский удар по мирным жителям Донецка

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил удар ВСУ по Донецку, в результате котором погибли 27 человек, заявил его официальный представитель.

Украинские войска утром в воскресенье, 21 января обстреляли Кировский район Донецка. По последним данным, погибли 27 человек, пострадали 30, среди них два подростка. Как уточнил глава ДНР Денис Пушилин, по кварталу нанесли комбинированный удар из ствольной артиллерии калибров 152 и 155 миллиметров.

«Генеральный секретарь решительно осуждает все нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, в том числе сегодняшний обстрел города Донецка», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря генсека ООН. Он подчеркнул, что международное право запрещает такие атаки и их нужно немедленно прекратить.

МИД России назвал произошедшее варварским террористическим актом. Москва призвала все ответственные правительства и профильные международные структуры осудить действия Киева.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что удар ВСУ по Донецку станет одной из центральных тем заседания Совбеза по Украине в понедельник. В нем будет участвовать глава МИД Сергей Лавров.