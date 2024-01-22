Выживший при падении самолета в Афганистане сам дошел до людей

Один из выживших при падении самолета Falcon 10 в
Афганистане сумел самостоятельно добраться до людей и с помощью жестов попросить
их о помощи, сообщили местные СМИ.
Местные власти подтвердили, что летевшие в самолете
иностранцы сейчас находятся у них. Они уточнили, что самолет потерпел крушение
в отдаленной местности, где идет сильный снегопад, до места падения несколько
часов езды от районного центра.
По данным телеграм-канала Mash, добраться до села Педу смог россиянин Игорь Сывороткин. Он является медицинским работником и был самым молодым человеком на борту самолета.
Ранее в Росавиации со ссылкой на данные посольства РФ в Афганистане сообщили, что при крушении самолета Falcon 10 выжили четыре человека, судьба еще двоих сейчас уточняется.
В Ассоциации
туроператоров России заявили о гибели в результате падения воздушного судна
семейной пары из Волгодонска Анны и Анатолия Евсюковых.
Самолет принадлежал российской компании «Атлетик Групп» и
частному лицу, судно выполняло чартерный санитарный рейс по маршруту Гая
(Индия)—Ташкент (Узбекистан)—Жуковский (Россия). По предварительным данным,
причиной крушения стал отказ двух двигателей.