Выживший при падении самолета в Афганистане сам дошел до людей

Один из выживших при падении самолета Falcon 10 в Афганистане сумел самостоятельно добраться до людей и с помощью жестов попросить их о помощи, сообщили местные СМИ.

Местные власти подтвердили, что летевшие в самолете иностранцы сейчас находятся у них. Они уточнили, что самолет потерпел крушение в отдаленной местности, где идет сильный снегопад, до места падения несколько часов езды от районного центра.

По данным телеграм-канала Mash, добраться до села Педу смог россиянин Игорь Сывороткин. Он является медицинским работником и был самым молодым человеком на борту самолета.

Ранее в Росавиации со ссылкой на данные посольства РФ в Афганистане сообщили, что при крушении самолета Falcon 10 выжили четыре человека, судьба еще двоих сейчас уточняется.

В Ассоциации туроператоров России заявили о гибели в результате падения воздушного судна семейной пары из Волгодонска Анны и Анатолия Евсюковых.

Самолет принадлежал российской компании «Атлетик Групп» и частному лицу, судно выполняло чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия)—Ташкент (Узбекистан)—Жуковский (Россия). По предварительным данным, причиной крушения стал отказ двух двигателей.