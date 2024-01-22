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Выживший при падении самолета в Афганистане сам дошел до людей

Источник:
Sibnet.ru
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Один из выживших при падении самолета Falcon 10 в Афганистане сумел самостоятельно добраться до людей и с помощью жестов попросить их о помощи, сообщили местные СМИ.

Местные власти подтвердили, что летевшие в самолете иностранцы сейчас находятся у них. Они уточнили, что самолет потерпел крушение в отдаленной местности, где идет сильный снегопад, до места падения несколько часов езды от районного центра.

По данным телеграм-канала Mash, добраться до села Педу смог россиянин Игорь Сывороткин. Он является медицинским работником и был самым молодым человеком на борту самолета.

Ранее в Росавиации со ссылкой на данные посольства РФ в Афганистане сообщили, что при крушении самолета Falcon 10 выжили четыре человека, судьба еще двоих сейчас уточняется. 

В Ассоциации туроператоров России заявили о гибели в результате падения воздушного судна семейной пары из Волгодонска Анны и Анатолия Евсюковых.

Самолет принадлежал российской компании «Атлетик Групп» и частному лицу, судно выполняло чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия)—Ташкент (Узбекистан)—Жуковский (Россия). По предварительным данным, причиной крушения стал отказ двух двигателей.

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Очаков

Пропаганда??? Это ты окраинские ресурсы ещё не читал!)))

DYNAMO7294

Какой ремонт дорог? Это ротенбергам платят.

mosquito__2010

Самый настоящий геноцид украинцев устроенный преступниками у власти Украины поставленными США через майдан....

mosquito__2010

Я думаю что хохлы и так уже начали догадываться что их сначала обманули а потом кинули, что им конкретные...