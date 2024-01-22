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Десантис вышел из президентской гонки в пользу Трампа

Источник:
ТАСС
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Губернатор Флориды Рон Десантис
Фото: Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America / CC BY-SA 2.0

Губернатор Флориды Рон Десантис объявил о выходе из предвыборной гонки за участие в президентских выборах в США в ноябре этого года.

«Я не могу просить поддерживающих нас людей безвозмездно тратить свое время и отдавать свои ресурсы, если у нас нет четкого пути к победе. Сегодня я объявляю о приостановке своей предвыборной кампании», — цитирует ТАСС заявление Десантиса.

Он выразил свою поддержку бывшему президенту США Дональду Трампу в борьбе за повторное избрание на этот пост.

«У нас были разногласия с Дональдом Трампом <...>. Трамп превосходит действующего президента Джо Байдена, это очевидно. <...> Я выражаю ему свою поддержку», — заявил политик.

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Политика #Мир
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Очаков

Пропаганда??? Это ты окраинские ресурсы ещё не читал!)))

DYNAMO7294

Какой ремонт дорог? Это ротенбергам платят.

mosquito__2010

Самый настоящий геноцид украинцев устроенный преступниками у власти Украины поставленными США через майдан....

mosquito__2010

Я думаю что хохлы и так уже начали догадываться что их сначала обманули а потом кинули, что им конкретные...