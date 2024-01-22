Десантис вышел из президентской гонки в пользу Трампа

Губернатор Флориды Рон Десантис объявил о выходе из
предвыборной гонки за участие в президентских выборах в США в ноябре этого
года.
«Я не могу просить поддерживающих нас людей безвозмездно
тратить свое время и отдавать свои ресурсы, если у нас нет четкого пути к
победе. Сегодня я объявляю о приостановке своей предвыборной кампании», —
цитирует ТАСС заявление Десантиса.
Он выразил свою поддержку бывшему президенту США Дональду
Трампу в борьбе за повторное избрание на этот пост.
«У нас были разногласия с Дональдом Трампом <...>.
Трамп превосходит действующего президента Джо Байдена, это очевидно.
<...> Я выражаю ему свою поддержку», — заявил политик.