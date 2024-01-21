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Четыре человека выжили в крушении самолета в Афганистане

Источник:
РБК
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Четыре человека выжили при падении пассажирского самолета Falcon 10 в Афганистане, у них различные травмы, судьба еще двух уточняется, сообщила Росавиация со ссылкой на российское посольство.

На борту находились шестеро: четыре члена экипажа и два пассажира. Пассажирами были бизнесмен из Волгограда Анатолий Евсюков с женой Анной. Борт выполнял «частную медицинскую эвакуацию» Анны Евсюковой в сопровождении мужа, приводит РБК заявление посольства.

Самолет принадлежал российской компании «Атлетик Групп» и частному лицу, судно выполняло чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия), сообщала ранее Росавиация. По предварительным данным, причиной крушения стал отказ двух двигателей.

Супруги отдыхали в Таиланде с середины декабря, Анна серьезно заболела и проходила лечение в паттайской больнице. После подключения заболевшей к ИВЛ было принято решение перевезти ее в Россию, Falcon-10 был заказан для транспортировки, писал телеграм-канал Shot.

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Удавиков

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DYNAMO7294

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mosquito__2010

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