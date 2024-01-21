Следовавший в Москву самолет разбился над Афганистаном

Летевший в Москву индийский пассажирский самолет Falcon 10B разбился в горах провинции Бадахшан в Афганистане.
По данным Росавиации, на борту самолета Falcon находились
шесть человек: четыре члена экипажа и два пассажира. В оперативных службах
рассказали, что в их числе были двое россиян.
В Росавиации заявили, что воздушное судно выполняло
чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) —
Жуковский (Россия).
Сообщается, что самолет перестал выходить на связь после
приближения к границе с Таджикистаном.
Предварительной причиной крушения российского самолета Falcon 10B в Афганистане стал технический отказ двух двигателей, сообщили ТАСС в оперативных службах.