Следовавший в Москву самолет разбился над Афганистаном

Летевший в Москву индийский пассажирский самолет Falcon 10B разбился в горах провинции Бадахшан в Афганистане.

По данным Росавиации, на борту самолета Falcon находились шесть человек: четыре члена экипажа и два пассажира. В оперативных службах рассказали, что в их числе были двое россиян.

В Росавиации заявили, что воздушное судно выполняло чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия).

Сообщается, что самолет перестал выходить на связь после приближения к границе с Таджикистаном.

Предварительной причиной крушения российского самолета Falcon 10B в Афганистане стал технический отказ двух двигателей, сообщили ТАСС в оперативных службах.