Словакия возобновила сотрудничество с Россией в области культуры

Словакия отменила запрет на сотрудничество с Россией и Белоруссией в области культуры, такое решение приняла глава Минкульта республики Мартина Шимковичова.

«В мире десятки военных конфликтов. По нашему мнению, люди искусства и культуры не должны расплачиваться за это», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря Минкульта Словакии Павла Чорба.

По данным портала, в марте 2022 года из-за ситуации на Украине бывшее руководство Минкульта Словакии издало приказ о прекращении любого сотрудничества в сфере культуры с Россией и Белоруссией.

В начале декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что считает необходимым диалог Братиславы и Москвы. Он также отверг представление о необходимости из-за конфликта на Украине делать вид, что России не существует.