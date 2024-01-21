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Словакия возобновила сотрудничество с Россией в области культуры

Источник:
РИА Новости
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Словакия отменила запрет на сотрудничество с Россией и Белоруссией в области культуры, такое решение приняла глава Минкульта республики Мартина Шимковичова.

«В мире десятки военных конфликтов. По нашему мнению, люди искусства и культуры не должны расплачиваться за это», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря Минкульта Словакии Павла Чорба.

По данным портала, в марте 2022 года из-за ситуации на Украине бывшее руководство Минкульта Словакии издало приказ о прекращении любого сотрудничества в сфере культуры с Россией и Белоруссией.

В начале декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что считает необходимым диалог Братиславы и Москвы. Он также отверг представление о необходимости из-за конфликта на Украине делать вид, что России не существует.

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Топ комментариев

Очаков

Пропаганда??? Это ты окраинские ресурсы ещё не читал!)))

Удавиков

недаром окраинцы панически боятся якутов, бурятов и тувинцев

DYNAMO7294

Какой ремонт дорог? Это ротенбергам платят.

nicollaich

Цеивроппейцы отведали люлей по щщам.