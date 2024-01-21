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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украина стала сдавать территории из‑за нехватки солдат

Источник:
РИА Новости
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку солдат и из-за этого им приходиться сдавать территории, заявил журналист Welt Кристоф Ваннер.

«Россияне знают о том, что у украинцев на данный момент имеются некоторые проблемы с боеприпасами. Киев также не имеет такого большого количества солдат, как он себе представляет», — цитирует РИА Новости Ваннера.

Он отметил, что из-за этого ВСУ приходится отдавать участки фронта для переброски своих войск в более «слабые места».

С февраля 2022 года на Украине объявлена всеобщая мобилизация. Власти страны столкнулись с многочисленными трудностями, связанными с привлечением граждан в армию.

В конце ноября 2023 года секретарь комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко заявил, что мобилизация провалилась.

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Очаков

Пропаганда??? Это ты окраинские ресурсы ещё не читал!)))

Удавиков

недаром окраинцы панически боятся якутов, бурятов и тувинцев

DYNAMO7294

Какой ремонт дорог? Это ротенбергам платят.

nicollaich

Цеивроппейцы отведали люлей по щщам.