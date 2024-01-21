Украина стала сдавать территории из‑за нехватки солдат

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку солдат и из-за этого им приходиться сдавать территории, заявил журналист Welt Кристоф Ваннер.

«Россияне знают о том, что у украинцев на данный момент имеются некоторые проблемы с боеприпасами. Киев также не имеет такого большого количества солдат, как он себе представляет», — цитирует РИА Новости Ваннера.

Он отметил, что из-за этого ВСУ приходится отдавать участки фронта для переброски своих войск в более «слабые места».

С февраля 2022 года на Украине объявлена всеобщая мобилизация. Власти страны столкнулись с многочисленными трудностями, связанными с привлечением граждан в армию.

В конце ноября 2023 года секретарь комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко заявил, что мобилизация провалилась.