Банки начинали рассчитывать стоимость кредита по новым правилам

Российские банки с 21 января, согласно вступающим в силу поправкам в закон о потребительском кредите, будут рассчитывать полную стоимость кредита (ПСК) по новым правилам.

Теперь в расчет ПСК будут входить все расходы заемщика, без которых банк не выдаст кредит либо выдаст, но на иных условиях. В ПСК будет учитываться максимально возможная сумма расходов заемщика.

При этом для кредитных карт должен раскрываться диапазон ПСК: минимальное значение будет показывать стоимость, когда карта используется в безналичном формате, а максимальное — стоимость при снятии наличных, приводит «Интерфакс» содержание закона.

Обе ставки будут рассчитаны исходя из предположения, что заемщик сразу использует весь лимит по карте и станет гасить задолженность в течение всего срока кредита. Это позволит заемщику понять, какими могут быть его расходы при разных сценариях использования карты.

Банки при выдаче кредита будут рассчитывать ПСК, включая в нее дополнительные платежи, которые раньше оставались за скобками: страховки, комиссии от продажи прочих услуг и другие. Эти изменения не повлияют на реальную стоимость кредитов, так как заемщики уже несут эти расходы в виде скрытых комиссий.

Кредиторы также будут обязаны информировать заемщиков об услугах, которые они приобрели вместе с кредитом, и уведомлять их о том, что они вправе отказаться от этих услуг в течение 30 дней (вместо 14 дней ранее).