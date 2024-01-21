Банки начинали рассчитывать стоимость кредита по новым правилам

Российские банки с 21 января, согласно вступающим в силу
поправкам в закон о потребительском кредите, будут рассчитывать полную
стоимость кредита (ПСК) по новым правилам.
Теперь в расчет ПСК будут входить все расходы заемщика, без
которых банк не выдаст кредит либо выдаст, но на иных условиях. В ПСК будет
учитываться максимально возможная сумма расходов заемщика.
При этом для кредитных карт должен раскрываться диапазон
ПСК: минимальное значение будет показывать стоимость, когда карта используется
в безналичном формате, а максимальное — стоимость при снятии наличных, приводит
«Интерфакс» содержание закона.
Обе ставки будут рассчитаны исходя из предположения, что
заемщик сразу использует весь лимит по карте и станет гасить задолженность в
течение всего срока кредита. Это позволит заемщику понять, какими могут быть
его расходы при разных сценариях использования карты.
Банки при выдаче кредита будут рассчитывать ПСК, включая в
нее дополнительные платежи, которые раньше оставались за скобками: страховки,
комиссии от продажи прочих услуг и другие. Эти изменения не повлияют на
реальную стоимость кредитов, так как заемщики уже несут эти расходы в виде
скрытых комиссий.
Кредиторы также будут обязаны информировать заемщиков об
услугах, которые они приобрели вместе с кредитом, и уведомлять их о том, что
они вправе отказаться от этих услуг в течение 30 дней (вместо 14 дней ранее).