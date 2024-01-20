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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Словакия заблокирует членство Украины в НАТО

Источник:
Sibnet.ru
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что на встрече с коллегой из Украины Денисом Шмыгалем объявит о намерении блокировать членство Украины в НАТО. Переговоры должны состояться 24 января.

«Я скажу, что я против членства Украины в НАТО, что буду пользоваться правом вето и блокировать это, потому что это будет фундаментом третьей мировой войны», — пояснил политик в интервью телеканалу RTVS.

При этом Фицо не возражает против вступления Украины в Евросоюз. Премьер Словакии отметил, что уважает выбор Киева, однако для вхождения в ЕС страна должна выполнить все необходимые условия для членства.

Фицо уточнил, что на встрече с украинским премьером он будет обсуждать гуманитарную помощь. Также словацкий премьер пообещал подтвердить, что Украина не будет получать никакого оружия от армии его страны и из государственных складов.

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Политика #Мир
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Удавиков

недаром окраинцы панически боятся якутов, бурятов и тувинцев

turan601

такие шаклы как ты никогда не добьются разделить русский и украинский народ

Очаков

Пропаганда??? Это ты окраинские ресурсы ещё не читал!)))