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Лукашенко рубил дрова и получил травму

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил травму во время рубки дров, об этом глава государства рассказал во время визита на завод «Белджи» в Минской области

«Рубил дрова, упала колодка, килограмм 80, на ступню», — рассказал Лукашенко, соответствующее видео опубликовал телеграм-канал «Пул первого».

Белорусский лидер отметил, что в результате травмы на ноге у него образовался отек. Сначала он мог ходить, однако затем был вынужден взять небольшую паузу, чтобы восстановиться от повреждения.

Именно по этой причине Лукашенко пропустил хоккейный матч своей команды против соперников из Могилевской области, который прошел в субботу, 20 января, пишет агентство «БелТА». Игра закончилась со счетом 8:4 в пользу президентской сборной.

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