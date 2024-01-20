Зафиксировано общение растений между собой. ВИДЕО

Японские ученые зафиксировали общение растений между собой, для этого для этого использовались генно-модифицированные образцы, в которых биосенсоры подсвечивались при обнаружении притока ионов кальция.

Когда насекомое-вредителя помещали на листья растения, оно выделяло в воздух химические вещества. Такой процесс происходил каждый раз в течение нескольких секунд после появления вредителя.

Ионы кальция в листьях и стеблях растений участвуют в передаче различных сигналов. Эксперименты показали, что растения сильнее всего реагировали на химические соединения, обозначаемые как Z-3-HAL и E-2-HAL.

Исследователям удалось снять видео, на котором отчетливо видно, что неповрежденные гусеницей части растения резко реагировали на эти предупреждения всплесками активности ионов кальция, сигнал пробегал по листьям.

Также оказалось, что на сигналы реагируют бобовидные клетки, из которых образуются устьица. Даже клетки, из которых состоят внутренние ткани листьев, «слышали» предупреждение об опасности.

Ученые уверены, что открытая коммуникационная сеть играет ключевую роль в своевременной защите растений от угроз. Например, в случае получения сигнала об угрозе они могут выделить отпугивающие вещества или даже начать трясти листьями, чтобы сбросить вредителей.