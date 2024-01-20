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Путин поручил внести новую отметку в паспорт россиян

Источник:
Sibnet.ru
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Паспорт
Фото: © Sibnet.ru

Президент Владимир Путин поручил правительству предусмотреть внесение в паспорта россиян новой обязательной отметки. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Кабмину предлагается внести изменения в нормативные акты, которые сделают обязательной проставление в паспорте отметки о детях, достигших 14-летнего возраста. Сейчас такая отметка является добровольной.

Согласно поручению главы государства, граждане должны вносить отметку в паспорт без предоставления бумажных документов и справок, в том числе с использованием портала государственных услуг.

Министерство внутренних дел ранее заявило, что необходимость ставить в паспорте штампы о браке или разводе, детях и других сведениях о владельце удостоверения личности гражданина России отпала с развитием электронного документооборота.

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Один из многих

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velam

Кому может быть выгодна война России и Европы ? С Украиной тут все понятно сво началось что-бы не допустить...

turan601

такие шаклы как ты никогда не добьются разделить русский и украинский народ

Max_tf700 Home

Ну так десятки лет нищеты дают себя знать.