Путин поручил внести новую отметку в паспорт россиян

Президент Владимир Путин поручил правительству предусмотреть внесение в паспорта россиян новой обязательной отметки. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Кабмину предлагается внести изменения в нормативные акты, которые сделают обязательной проставление в паспорте отметки о детях, достигших 14-летнего возраста. Сейчас такая отметка является добровольной.

Согласно поручению главы государства, граждане должны вносить отметку в паспорт без предоставления бумажных документов и справок, в том числе с использованием портала государственных услуг.

Министерство внутренних дел ранее заявило, что необходимость ставить в паспорте штампы о браке или разводе, детях и других сведениях о владельце удостоверения личности гражданина России отпала с развитием электронного документооборота.