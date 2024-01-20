АвтоВАЗ вернул на Lada Granta полезную опцию

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ вновь начал оснащать автомобили Lada Granta центральным замком.

Из-за нехватки комплектующих эта опция пропала из всех комплектаций модели Granta в феврале 2023 года, пишет паблик Avtograd News в соцсети «ВКонтакте». Теперь эту полезную функцию вернули.

Упрощенные версии модели Lada Granta начали выпускаться с 6 июня 2022 года. У такой версии не было подушек безопасности, системы «ЭРА-ГЛОНАСС», а также ассистентов ABS и ESP. Позже машины оснастили подушками безопасности.

Ранее на предприятии собрали несколько пробных автомобилей Granta в «голой» комплектации. У такой машины нет усилителя руля, Airbag и кондиционера, отсутствуют внутренние пластиковые накладки порога, уплотнитель по фланцу дверей снизу.

Кроме этого, автомобиль лишен уплотнителя на внутренней стороне капота, подсветки вещевого ящика, подсветки багажника, внутренней ручки закрытия багажника, а кнопка открывания багажника перенесена на панель приборов.