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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

АвтоВАЗ вернул на Lada Granta полезную опцию

Источник:
Sibnet.ru
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Российский автопроизводитель АвтоВАЗ вновь начал оснащать автомобили Lada Granta центральным замком.

Из-за нехватки комплектующих эта опция пропала из всех комплектаций модели Granta в феврале 2023 года, пишет паблик Avtograd News в соцсети «ВКонтакте». Теперь эту полезную функцию вернули.

Упрощенные версии модели Lada Granta начали выпускаться с 6 июня 2022 года. У такой версии не было подушек безопасности, системы «ЭРА-ГЛОНАСС», а также ассистентов ABS и ESP. Позже машины оснастили подушками безопасности.

Ранее на предприятии собрали несколько пробных автомобилей Granta в «голой» комплектации. У такой машины нет усилителя руля, Airbag и кондиционера, отсутствуют внутренние пластиковые накладки порога, уплотнитель по фланцу дверей снизу.

Кроме этого, автомобиль лишен уплотнителя на внутренней стороне капота, подсветки вещевого ящика, подсветки багажника, внутренней ручки закрытия багажника, а кнопка открывания багажника перенесена на панель приборов.

Тема: Русские машины
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velam

Кому может быть выгодна война России и Европы ? С Украиной тут все понятно сво началось что-бы не допустить...

turan601

такие шаклы как ты никогда не добьются разделить русский и украинский народ

Max_tf700 Home

Ну так десятки лет нищеты дают себя знать.