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#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Спутники научились подзаряжать лазером

Источник:
Sibnet.ru
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Международная группа ученых из проекта Innovative Wireless Power Devices Using Micro-Thermoelectric Generators Arrays представила прототип системы беспроводного питания спутников с помощью лазерного луча.

Исследователи разработали приемник и оптическую систему с использованием массива линз и 27 термоэлектрических датчиков. В качестве передатчика энергии был взят за основу 1550-нм лазер, обычно использующийся для оптоволокна.

Специалисты продемонстрировали технологию на авиабазе Сан-Хасинту в Португалия. Попав на датчики, лазер создал перепад температуры, это привело к протеканию электрического тока в системе приемника.

Мощность луча на выходе достигла всего 20 Вт. Согласно целям проекта, в перспективе группа должна создать установку, которая сможет передавать с помощью лазерного луча 1 кВт энергии.

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Один из многих

Сколько водолазов было задействовано?

velam

Кому может быть выгодна война России и Европы ? С Украиной тут все понятно сво началось что-бы не допустить...

turan601

такие шаклы как ты никогда не добьются разделить русский и украинский народ

Max_tf700 Home

Ну так десятки лет нищеты дают себя знать.