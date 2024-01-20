Спутники научились подзаряжать лазером

Международная группа ученых из проекта Innovative Wireless Power Devices Using Micro-Thermoelectric Generators Arrays представила прототип системы беспроводного питания спутников с помощью лазерного луча.

Исследователи разработали приемник и оптическую систему с использованием массива линз и 27 термоэлектрических датчиков. В качестве передатчика энергии был взят за основу 1550-нм лазер, обычно использующийся для оптоволокна.

Специалисты продемонстрировали технологию на авиабазе Сан-Хасинту в Португалия. Попав на датчики, лазер создал перепад температуры, это привело к протеканию электрического тока в системе приемника.

Мощность луча на выходе достигла всего 20 Вт. Согласно целям проекта, в перспективе группа должна создать установку, которая сможет передавать с помощью лазерного луча 1 кВт энергии.