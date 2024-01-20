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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российский морпех победил в схватке трех бойцов ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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Российский морской пехотинец из Якутии с позывным «Куба» в одиночку одолел в бою трех украинских солдат.

Боец в середине декабря в ходе штурмового выхода отправился проверять один из домов на донецком направлении. Оказалось, что в здании находились трое украинских военнослужащих, пишет РИА Новости.

Однако численный перевес солдатам ВСУ не помог — первого морпех обратил в бегство, второго уничтожил после рукопашного боя, а третьего пленил. «Зашел. Один стоял уже, чтобы выскочить, мы с ним автоматами пострелялись, он убежал», — рассказал боец.

По его словам, в помещении было темно, поэтому он не заметил еще двух спрятавшихся солдат. Один из украинцев выскочил и схватил его сзади за ноги. Завязалась борьба. В какой-то момент российский боец оказался на земле.

«Я не успел перезарядиться. Все на адреналине было. Бой на рукопашку пошел, кто быстрее. Подрались чуть-чуть. Повалил его, за голову держал, потом нож достал», — пояснил военный.

В результате ему удалось ликвидировать второго военнослужащего, после чего третий солдат ВСУ сразу решил сдаться.

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