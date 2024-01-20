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США испытали ядерный бомбардировщик-невидимку

Источник:
Sibnet.ru
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США провели летные испытания стратегического бомбардировщика шестого поколения B-21 Raider. Тестовый полет состоялся 17 января.

Представитель Военно-воздушных сил США Энн Стефанек рассказала, что в настоящее время ведется испытательная кампания, призванная проверить живучесть, дальность действия и потенциал проникающего удара B-21, пишет Air & Space Forces Magazine.

ВВС США не раскрывают подробности. Программа испытаний полностью засекречена. Отмечается, что журналистам даже не удалось узнать, сколько раз поднимался в воздух B-21 Raider.

Бомбардировщик разрабатывается компанией Northrop Grumman по технологии «стелс». Самолет впервые показали в декабре 2022 года. B-21 Raider обладает значительной бомбовой нагрузкой и малозаметностью. Стоимость одного самолета оценивается в 772 миллиона долларов.

Разработчики отмечают, что это первый бомбардировщик шестого поколения в мире. Он может нести на борту обычные боеприпасы, а также ядерное оружие. Программное обеспечение B-21 будет основано на искусственном интеллекте.

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