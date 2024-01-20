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Зарядка телефона оторвала школьнице руки

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Вертолетом из села Тыреть в больницу Иркутска доставили 14-летнюю девочку с множественными травмами. Она находится в тяжелом состоянии после взрыва телефонной зарядки.

Школьница играла с телефоном, который заряжался. Позже в доме произошел взрыв. Находившиеся в другой комнате родители прибежали на место и заметили дочь с оторванными кистями рук. По предварительным данным, причина взрыва заключается в блоке зарядки.

Приехавшие на место медики госпитализировали подростка в тяжелом состоянии. Врачи извлекли из рук школьницы несколько осколков. Было решено доставить девочку санитарной авиацией в областную детскую больницу.

Инцидент произошел в Заларинском районе, в селе Мейеровка. Для перевозки на вертолете девочку перевезли в Тыреть. Возбуждено уголовное дело, сообщается в телеграм-канале управления СК РФ по региону.

К расследованию взрыва подключилась ФСБ — эксперты считают, что родители пострадавшей скрывают настоящую причину взрыва. Дело в том, что разрушения в доме очень серьезные, специалисты сомневаются, что их вызвала телефонная зарядка.

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ЧП #Происшествия #Иркутск
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Один из многих

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velam

Кому может быть выгодна война России и Европы ? С Украиной тут все понятно сво началось что-бы не допустить...

turan601

такие шаклы как ты никогда не добьются разделить русский и украинский народ

Max_tf700 Home

Ну так десятки лет нищеты дают себя знать.