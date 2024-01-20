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Строительный кран в Красноярске упал на рабочего

Источник:
Sibnet.ru
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Строительный кран упал на рабочего, мужчину госпитализировали. Инцидент произошел в Советском районе Красноярска рядом с ТЭЦ-3, сообщает прокуратура Красноярского края.

«При проверке работы самоходного рельсового крана стрела начала падать назад, потянула за собой башню и снесла кабину, в которой находился 58-летний крановщик», — говорится в сообщении.

Падение крана в Красноярске
Падение крана в Красноярске
Фото: © Прокуратура Красноярского края

В результате мужчина с различными травмами госпитализирован в медицинское учреждение. В настоящее время медики борются за его жизнь.

Прокуратура начала проверку соблюдения трудового законодательства на строительной площадке. В ходе проверки будут установлены точные причины случившегося, дана оценка соблюдению техники безопасности при производстве работ.

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ЧП #Происшествия #Красноярск
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Один из многих

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velam

Кому может быть выгодна война России и Европы ? С Украиной тут все понятно сво началось что-бы не допустить...

turan601

такие шаклы как ты никогда не добьются разделить русский и украинский народ

Max_tf700 Home

Ну так десятки лет нищеты дают себя знать.