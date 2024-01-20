Строительный кран в Красноярске упал на рабочего

Строительный кран упал на рабочего, мужчину госпитализировали. Инцидент произошел в Советском районе Красноярска рядом с ТЭЦ-3, сообщает прокуратура Красноярского края.

«При проверке работы самоходного рельсового крана стрела начала падать назад, потянула за собой башню и снесла кабину, в которой находился 58-летний крановщик», — говорится в сообщении.

Падение крана в Красноярске Фото: © Прокуратура Красноярского края

В результате мужчина с различными травмами госпитализирован в медицинское учреждение. В настоящее время медики борются за его жизнь.

Прокуратура начала проверку соблюдения трудового законодательства на строительной площадке. В ходе проверки будут установлены точные причины случившегося, дана оценка соблюдению техники безопасности при производстве работ.