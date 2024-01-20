Qiwi продаст российские активы

Qiwi в рамках реструктуризации бизнеса продаст российские активы гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, принадлежащей Андрею Протопопову. Стоимость сделки составит 23,75 миллиарда рублей.

После ее завершения компания планирует осуществить обратный выкуп своих акций с NASDAQ и Московской биржи, при этом размер выкупа ограничен 10% от всех выпущенных бумаг, сообщила пресс-служба компании.

При этом подчеркивается, что реструктуризация никак не повлияет на доступность сервисов, работу продуктов и взаимоотношения с партнерами. Развитие в России Qiwi после сделки не будет зависеть от требований иностранных юрисдикций.

Российский контур включает: «Киви банк», «Киви кошелек», Qiwi Business, систему денежных переводов Contact, группы компаний Rowi и Realweb, Flocktory, «Таксиагрегатор», IntellectMoney и другие проекты.