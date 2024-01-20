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Qiwi продаст российские активы

Источник:
ТАСС
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Qiwi в рамках реструктуризации бизнеса продаст российские активы гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, принадлежащей Андрею Протопопову. Стоимость сделки составит 23,75 миллиарда рублей.

После ее завершения компания планирует осуществить обратный выкуп своих акций с NASDAQ и Московской биржи, при этом размер выкупа ограничен 10% от всех выпущенных бумаг, сообщила пресс-служба компании.

При этом подчеркивается, что реструктуризация никак не повлияет на доступность сервисов, работу продуктов и взаимоотношения с партнерами. Развитие в России Qiwi после сделки не будет зависеть от требований иностранных юрисдикций.

Российский контур включает: «Киви банк», «Киви кошелек», Qiwi Business, систему денежных переводов Contact, группы компаний Rowi и Realweb, Flocktory, «Таксиагрегатор», IntellectMoney и другие проекты.

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Один из многих

Сколько водолазов было задействовано?

velam

Кому может быть выгодна война России и Европы ? С Украиной тут все понятно сво началось что-бы не допустить...

turan601

такие шаклы как ты никогда не добьются разделить русский и украинский народ

Max_tf700 Home

Ну так десятки лет нищеты дают себя знать.