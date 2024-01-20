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Аналитики оценили состояние «банка Путина»

Источник:
Sibnet.ru
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Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банка «РОССИЯ» на уровне «ruАА» со «стабильным» прогнозом.

Банк «РОССИЯ» специализируется на кредитовании и расчетном обслуживании крупного бизнеса, инвестициях в ценные бумаги и операциях на рынке МБК. Головной офис банка находится в Санкт-Петербурге.

Рейтинг банка обусловлен сильными рыночными позициями, умеренно низкой оценкой буфера абсорбции убытков, высокой рентабельностью бизнеса, адекватным качеством активов, удовлетворительной ликвидной позицией, а также адекватным уровнем корпоративного управления.

«Сильное положительное влияние на уровень рейтинга оказывает высокая вероятность поддержки банка со стороны акционеров и федеральных органов власти в случае необходимости», — говорится в комментарии агентства.

Банк «РОССИЯ» стал одним из первых кредитных учреждений РФ, против которых США ввели санкции. Минфин США объявил свое решение тем, что «РОССИЯ» — «личный банк Путина». После этого президент РФ дал указание, чтобы его зарплату переводили на счет в банке «РОССИЯ».

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